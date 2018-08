Im Juli hatten die Aktionäre der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808) die Wahl, die Dividende teilweise in UmweltBank-Aktien zu beziehen. Wie der Konzern am Dienstag im Rahmen der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen mitteilte, haben sich knapp 50 Prozent der Umweltbank-Aktionäre für eine Aktiendividende entschieden. Die UmweltBank mit Sitz in Nürnberg hatte für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,32 Euro ...

