Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den Verlusten an einer Reihe europäischer Aktienmärkte in der vergangenen Woche geht es nun wieder etwas gelassener zu, so die Deutsche Börse AG.Für viele ETF-Anleger scheine dies Anlass genug, sich stärker Richtung europäische Assets zu orientieren. "Bei urlaubsbedingt geringerem Handelsvolumen positionieren sich unsere Kunden in den letzten Tagen überproportional in EURO STOXX 50-, MSCI Emu- und STOXX Europe 600-Produkten", berichte Tobias Runkehl von IMC Markets. ...

