Die Target-2-Forderungen der deutschen Notenbank sanken im Juli um 63 Milliarden Euro - gerade beim größten Gläubiger Deutschland waren die Sorgen groß.

Die Forderungen der Bundesbank im Zahlungssystem der Euro-Notenbanken haben sich deutlich von der Billionenschwelle entfernt. Experten zufolge könnte dies unter anderem damit zusammenhängen, dass Investoren die politische Lage in Italien nicht mehr so kritisch einstufen und deshalb wieder mehr Geld dahin fließt. Nach neuen Daten der Bundesbank sanken im Juli die sogenannten Target-2-Forderungen der deutschen Notenbank um rund 63 Milliarden auf 913,3 Milliarden Euro. Zuletzt hatten sie sich der Marke von einer Billion Euro angenähert, was vor allem in Deutschland Sorgen auslöste.

In der Euro-Zone wird der gesamte grenzüberschreitende Zahlungsverkehr über das Verrechnungssystem Target 2 abgewickelt. Deutschland ist dabei der größte Gläubiger, Italien weist die höchsten Verbindlichkeiten auf. Die Target-2-Schulden Italiens ...

