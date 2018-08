Die Folgen von Hitze und Dürre für die Landwirtschaft sind am kommenden Montag (13.8.) erneut Thema eines Treffens von Bund und Ländern in Berlin. Zu der Besprechung in Berlin auf Ebene der Staatssekretäre habe das Bundesagrarministerium eingeladen, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Es handele sich um ein Arbeitstreffen, das nicht öffentlich sei. Auch eine Pressekonferenz im Anschluss sei vorerst nicht geplant.

Der Bauernverband fordert Hilfen von einer Milliarde Euro für die Bauern, die wegen der Hitzewelle und Trockenheit teils dramatische Ernteausfälle hinnehmen müssen. Für die Hilfen sind in erster Linie die Bundesländer zuständig. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will zunächst den Abschluss der Ernte und die endgültige Erntebilanz abwarten. Viehhaltenden Betrieben, bei denen das Futter knapp wird, soll aber schnell geholfen werden./ted/DP/tos

