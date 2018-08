DGAP-DD: MorphoSys AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 07.08.2018 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Jens Nachname(n): Holstein 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name MorphoSys AG b) LEI 529900493806K77LRE72 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006632003 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 105,00 EUR 460215,00 EUR 105,20 EUR 47866,00 EUR 105,20 EUR 3471,60 EUR 105,40 EUR 8115,80 EUR 105,40 EUR 210,80 EUR 105,40 EUR 2108,00 EUR 105,40 EUR 3478,20 EUR 105,20 EUR 526,00 EUR 105,20 EUR 2840,40 EUR 105,20 EUR 841,60 EUR 105,20 EUR 2104,00 EUR 105,20 EUR 9362,80 EUR 105,20 EUR 15780,00 EUR 105,20 EUR 7258,80 EUR 105,20 EUR 35136,80 EUR 105,20 EUR 4523,60 EUR 105,20 EUR 118455,20 EUR 105,20 EUR 13676,00 EUR 105,20 EUR 37451,20 EUR 105,10 EUR 10404,90 EUR 105,10 EUR 4414,20 EUR 105,20 EUR 526,00 EUR 105,20 EUR 8521,20 EUR 105,20 EUR 8521,20 EUR 105,20 EUR 631,20 EUR 105,20 EUR 631,20 EUR 105,20 EUR 736,40 EUR 105,20 EUR 631,20 EUR 105,20 EUR 1157,20 EUR 105,20 EUR 736,40 EUR 105,20 EUR 526,00 EUR 105,20 EUR 841,60 EUR 105,20 EUR 1052,00 EUR 105,00 EUR 75285,00 EUR 104,90 EUR 3042,10 EUR 104,90 EUR 3042,10 EUR 104,90 EUR 3042,10 EUR 104,90 EUR 33463,10 EUR 105,00 EUR 5250,00 EUR 105,00 EUR 5775,00 EUR 105,10 EUR 10194,70 EUR 105,10 EUR 1996,90 EUR 105,10 EUR 10510,00 EUR 105,10 EUR 10510,00 EUR 105,10 EUR 10510,00 EUR 105,10 EUR 10510,00 EUR 105,10 EUR 7462,10 EUR 105,00 EUR 17535,00 EUR 105,00 EUR 51450,00 EUR 105,10 EUR 3468,30 EUR 105,10 EUR 735,70 EUR 105,10 EUR 2207,10 EUR 105,10 EUR 2102,00 EUR 105,10 EUR 66528,30 EUR 105,10 EUR 10720,20 EUR 105,00 EUR 6195,00 EUR 105,80 EUR 5078,40 EUR 105,80 EUR 40204,00 EUR 105,50 EUR 2848,50 EUR 105,50 EUR 8862,00 EUR 105,50 EUR 39668,00 EUR 105,50 EUR 44837,50 EUR 105,50 EUR 5169,50 EUR 105,50 EUR 1160,50 EUR 105,30 EUR 17479,80 EUR 105,30 EUR 13794,30 EUR 105,30 EUR 10108,80 EUR 105,30 EUR 4001,40 EUR 105,20 EUR 3682,00 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,20 EUR 3682,00 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,10 EUR 7357,00 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,30 EUR 14742,00 EUR 105,50 EUR 3692,50 EUR 105,50 EUR 1582,50 EUR 105,60 EUR 9504,00 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,60 EUR 11088,00 EUR 105,50 EUR 3692,50 EUR 105,50 EUR 3692,50 EUR 105,40 EUR 3689,00 EUR 105,40 EUR 7378,00 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,30 EUR 7371,00 EUR 105,30 EUR 3685,50 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,10 EUR 1156,10 EUR 105,20 EUR 2524,80 EUR 105,10 EUR 6936,60 EUR 105,20 EUR 420,80 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 104,90 EUR 3671,50 EUR 104,80 EUR 3668,00 EUR 104,80 EUR 3668,00 EUR 104,60 EUR 3661,00 EUR 104,60 EUR 3661,00 EUR 104,60 EUR 3661,00 EUR 104,60 EUR 3661,00 EUR 104,70 EUR 7329,00 EUR 104,80 EUR 11004,00 EUR 104,90 EUR 3671,50 EUR 104,90 EUR 7343,00 EUR 104,80 EUR 3668,00 EUR 104,80 EUR 7336,00 EUR 104,80 EUR 3668,00 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,80 EUR 3668,00 EUR 104,90 EUR 3671,50 EUR 104,90 EUR 3671,50 EUR 104,90 EUR 3671,50 EUR 104,90 EUR 9755,70 EUR 104,90 EUR 7343,00 EUR 104,90 EUR 8392,00 EUR 104,80 EUR 4401,60 EUR 104,80 EUR 11213,60 EUR 104,70 EUR 14134,50 EUR 104,70 EUR 732,90 EUR 104,70 EUR 523,50 EUR 104,70 EUR 1047,00 EUR 104,70 EUR 523,50 EUR 104,70 EUR 628,20 EUR 104,70 EUR 628,20 EUR 104,70 EUR 11202,90 EUR 104,70 EUR 12773,40 EUR 104,80 EUR 11108,80 EUR 104,70 EUR 16333,20 EUR 104,70 EUR 18113,10 EUR 104,80 EUR 10794,40 EUR 105,00 EUR 3990,00 EUR 104,90 EUR 6818,50 EUR 104,90 EUR 4615,60 EUR 104,90 EUR 16049,70 EUR 104,90 EUR 629,40 EUR 104,90 EUR 839,20 EUR 104,90 EUR 2622,50 EUR 104,80 EUR 10794,40 EUR 104,80 EUR 5240,00 EUR 104,90 EUR 6294,00 EUR 104,70 EUR 6700,80 EUR 104,70 EUR 1151,70 EUR 104,50 EUR 4284,50 EUR 104,50 EUR 16302,00 EUR 104,40 EUR 14616,00 EUR 104,40 EUR 20044,80 EUR 104,30 EUR 23363,20 EUR 104,40 EUR 19105,20 EUR 104,40 EUR 12841,20 EUR 104,40 EUR 11692,80 EUR 104,40 EUR 13363,20 EUR 104,40 EUR 4906,80 EUR 104,40 EUR 33512,40 EUR 104,40 EUR 21610,80 EUR 104,80 EUR 35108,00 EUR 104,80 EUR 38252,00 EUR 104,80 EUR 12680,80 EUR 104,70 EUR 3664,50 EUR 104,80 EUR 7336,00 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,10 EUR 11035,50 EUR 105,10 EUR 3678,50 EUR 105,10 EUR 14608,90 EUR 105,60 EUR 18585,60 EUR 105,40 EUR 3689,00 EUR 105,40 EUR 3689,00 EUR 105,40 EUR 7378,00 EUR 105,40 EUR 1264,80 EUR 105,50 EUR 6119,00 EUR 105,60 EUR 3801,60 EUR 106,10 EUR 14641,80 EUR 106,10 EUR 4456,20 EUR 106,10 EUR 3076,90 EUR 106,00 EUR 3710,00 EUR 105,90 EUR 3706,50 EUR 106,00 EUR 3710,00 EUR 105,90 EUR 3706,50 EUR 105,90 EUR 8895,60 EUR 106,00 EUR 10600,00 EUR 106,10 EUR 10185,60 EUR 105,90 EUR 317,70 EUR 106,10 EUR 5305,00 EUR 106,10 EUR 5517,20 EUR 106,10 EUR 4031,80 EUR 106,10 EUR 742,70 EUR 106,10 EUR 4668,40 EUR 106,00 EUR 5618,00 EUR 105,80 EUR 1692,80 EUR 105,60 EUR 10665,60 EUR 105,70 EUR 13001,10 EUR 105,40 EUR 1159,40 EUR 105,40 EUR 4216,00 EUR 105,40 EUR 2108,00 EUR 105,40 EUR 7378,00 EUR 105,40 EUR 6956,40 EUR 105,40 EUR 19920,60 EUR 105,40 EUR 4426,80 EUR 105,40 EUR 3267,40 EUR 105,40 EUR 316,20 EUR 105,40 EUR 27404,00 EUR 105,60 EUR 19536,00 EUR 105,90 EUR 105,90 EUR 105,80 EUR 6771,20 EUR 105,80 EUR 1375,40 EUR 105,80 EUR 3385,60 EUR 105,80 EUR 8887,20 EUR 105,70 EUR 7610,40 EUR 105,70 EUR 15009,40 EUR 105,60 EUR 9609,60 EUR 105,60 EUR 2323,20 EUR 105,70 EUR 1585,50 EUR 105,70 EUR 5073,60 EUR 105,80 EUR 15552,60 EUR 105,60 EUR 739,20 EUR 105,70 EUR 6447,70 EUR 105,80 EUR 6665,40 EUR 105,70 EUR 9513,00 EUR 105,70 EUR 6236,30 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,60 EUR 3696,00 EUR 105,80 EUR 3703,00 EUR 105,80 EUR 7406,00 EUR 105,90 EUR 11225,40 EUR 106,10 EUR 3607,40 EUR 106,00 EUR 3710,00 EUR 106,00 EUR 11130,00 EUR 106,00 EUR 7420,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 105,13 EUR 2590084,30 EUR 