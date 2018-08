DGAP-DD: MorphoSys AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 07.08.2018 / 17:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Jens Nachname(n): Holstein 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name MorphoSys AG b) LEI 529900493806K77LRE72 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006632003 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 106,10 EUR 15278,40 EUR 106,10 EUR 42440,00 EUR 106,10 EUR 3289,10 EUR 106,10 EUR 14217,40 EUR 106,10 EUR 3713,50 EUR 106,10 EUR 4137,90 EUR 105,90 EUR 9319,20 EUR 105,90 EUR 11437,20 EUR 105,70 EUR 2431,10 EUR 105,70 EUR 4122,30 EUR 105,80 EUR 634,80 EUR 105,80 EUR 3491,40 EUR 105,80 EUR 52900,00 EUR 105,70 EUR 7293,30 EUR 105,80 EUR 30787,80 EUR 105,80 EUR 22112,20 EUR 105,90 EUR 3812,40 EUR 105,80 EUR 10262,60 EUR 105,80 EUR 11214,80 EUR 105,70 EUR 3488,10 EUR 105,60 EUR 16051,20 EUR 105,60 EUR 36748,80 EUR 105,80 EUR 4020,40 EUR 105,90 EUR 3494,70 EUR 105,60 EUR 3379,20 EUR 105,60 EUR 2534,40 EUR 105,60 EUR 1056,00 EUR 105,70 EUR 3276,70 EUR 105,60 EUR 14256,00 EUR 105,60 EUR 528,00 EUR 105,60 EUR 6969,60 EUR 105,60 EUR 19008,00 EUR 105,60 EUR 19008,00 EUR 105,40 EUR 1897,20 EUR 105,40 EUR 5902,40 EUR 105,40 EUR 12858,80 EUR 105,40 EUR 3478,20 EUR 105,30 EUR 631,80 EUR 105,10 EUR 3573,40 EUR 105,30 EUR 6528,60 EUR 105,40 EUR 1370,20 EUR 105,40 EUR 20026,00 EUR 105,00 EUR 6930,00 EUR 105,10 EUR 105,10 EUR 105,40 EUR 17285,60 EUR 105,40 EUR 1159,40 EUR 105,20 EUR 13886,40 EUR 105,20 EUR 3997,60 EUR 105,20 EUR 7469,20 EUR 105,20 EUR 3997,60 EUR 105,20 EUR 946,80 EUR 105,20 EUR 5260,00 EUR 105,20 EUR 5260,00 EUR 105,20 EUR 4944,40 EUR 105,20 EUR 21355,60 EUR 105,20 EUR 3261,20 EUR 105,10 EUR 84080,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 105,58 EUR 622920,00 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-08-06; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 07.08.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Internet: www.morphosys.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 44097 07.08.2018

