Mainz (ots) -



Mittwoch, 8. August 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Veronica Ferres, Schauspielerin



Angst vor Armut im Alter - Was kann man gegen Altersarmut tun? Herzprobleme bei Hitze - Kardiotipps im Hochsommer Carpaccio von gebratenen Steinpilzen - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier







Mittwoch, 8. August 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Ralph Szepanski



Lebensgefahr im Fluss - Wenn Baden tödlich endet Expedition Deutschland - Chemnitz bei Nacht Masseurin auf Mallorca - Sabines neues Leben







Mittwoch, 8. August 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Beauty-Boys erobern das Netz - Jungs präsentieren sich mit Make-up







Mittwoch, 8. August 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Skandale um Juan Carlos - Die Fehltritte des früheren Königs Denzel Washington in Berlin - "The Equalizer 2" kommt ins Kino Veronica Ferres in ZDF-Film - "Tod auf Raten" am 9. August 2018







Mittwoch, 8. August 2018, 22.15



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Der Plastikstrand von Hawaii - Vermülltes Paradies Die Skandale des Juan Carlos - Krone, Krise, Korruption Die Lastenschlepperinnen von Melilla - So weit die Füße tragen Die stillen Helden von Rom - Wo Bürger den Staat ersetzen



