Deutschen Verwaltungen fehlt es oft an digitaler Expertise, analysiert Benjamin Seibel von der Technologiestiftung Berlin. Er hat ein paar Vorschläge, wie man das ändern könnte.

WirtschaftsWoche: Herr Seibel, was muss man sich eigentlich darunter vorstellen, wenn es heißt, die Verwaltung solle digitalisiert werden? Benjamin Seibel: Idealerweise heißt das nicht, dass die Verwaltung einfach nur ihre analogen Prozesse ins Internet verlegt. Stattdessen sollten ausgehend von den Möglichkeiten der Digitalisierung neue Formen der Interaktion mit den Bürgern entwickelt werden. Der Anspruch muss sein, das gleiche Niveau der Nutzerfreundlichkeit zu erreichen, das wir von kommerziellen Apps kennen.

Warum ist das wichtig?Es ist eine große Chance für die Verwaltung, sich in ihrer Arbeit mehr an der Lebensrealität der Bürger auszurichten, sich in sie reinzudenken: Was beschäftigt die Menschen und was brauchen sie? Zum Beispiel, wenn sie Kinder bekommen oder gerade umgezogen sind.

Deutschland, so wirkt es im Vergleich mit anderen Ländern, hinkt bei der Digitalisierung der Verwaltung aber deutlich hinterher.Deutsche Verwaltungen sind eigentlich ganz gut darin, ...

