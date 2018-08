Überflüssige Arbeiten, zu hohe Rechnungen: Ein Schlüsseldienst zockte seine Kunden ab. Ein Gericht schickt die beiden Chefs dafür Jahre ins Gefängnis.

Tür zu, Schlüssel steckt innen. In dieser misslichen Lage riefen Betroffene - dem Rat von Verbraucherschützern folgend - örtliche Schlüsseldienste an. Dachten sie. Sie landeten über eine Rufumleitung im Call-Center der "Deutschen Schlüsseldienstzentrale" im niederrheinischen Geldern und wurden reihenweise abgezockt, wie die Richter am Landgericht Kleve am Dienstag in ihrem Urteil feststellten. Die Anklage hatte 1000 Opfer bundesweit aufgeführt, die meisten leben in Nordrhein-Westfalen.

Die Richter verurteilten die 58 und 39 Jahre alten Geschäftsführer zu mehreren Jahren Haft, beide wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Steuerhinterziehung und Vorenthaltens von Arbeitsentgelt. Den 58-jährige Drahtzieher, der wegen der Betrugsmasche schon einmal Jahre im Gefängnis gesessen hatte, wurde zu sechseinhalb Jahren verurteilt, sein Komplize ...

