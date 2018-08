Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Just Eat auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1080 Pence belassen. Die Wachstumsabschwächung bei der US-Pizzakette Domino's im zweiten Quartal stütze die These, dass die jüngste Abschwächung des Geschäfts des britischen Essenslieferdienstes lediglich wetterbedingt gewesen war und nicht mit einem schärferen Wettbewerb zusammenhänge, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/bek Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2018-08-07/17:50

ISIN: GB00BKX5CN86