Leipzig (ots) - Nach Recherchen des ARD-Magazins "FAKT" wurden bei der gezielten Suche der chilenischen Behörden nach Massengräbern in der ehemaligen Colonia Dignidad Spuren menschlicher Überreste gefunden. Die Ausgrabungen begannen vor einigen Monaten, nachdem es neue Zeugenaussagen zur Lage früherer Massengräber auf dem Sektengelände gegeben hatte.



Die chilenischen Behörden haben sich mittlerweile mit der Bitte um Unterstützung bei der Analyse der DNA der menschlichen Überreste an die deutsche Regierung gewandt. Diese Informationen bestätigt auf Nachfrage des ARD-Magazins "FAKT" auch der Krefelder Oberstaatsanwalt Alexander Stahl. Stahl war Teil einer offiziellen deutschen Delegation, die vor einigen Wochen Chile besuchte. Die Staatsanwaltschaft Krefeld überprüft mittlerweile "erweiterte Vorwürfe" aus Chile auch gegen den in Krefeld lebenden ehemaligen Arzt der Colonia Dignidad Hartmut Hopp. Dabei geht es um die Beihilfe bei der Tötung Oppositioneller in Chile zu Zeiten der Pinochet-Diktatur. Nach "FAKT"-Recherchen gibt es einen weiteren Mann, der in Chile in diesem Zusammenhang per Haftbefehl gesucht wird und seit Jahren in Deutschland unbehelligt lebt.



Die Colonia Dignidad war eine in den 1960er Jahren in Chile von deutschen Auswanderern gegründete christliche Siedlung. Sie wurde durch dutzendfachen Missbrauch von Minderjährigen sowie Tötungen und Folter während der Militärdiktatur weltweit bekannt.



Mehr dazu im ARD-Magazin "FAKT" am heutigen Dienstag (7. August) um 21.45 Uhr im ERSTEN.



OTS: MDR Exklusiv-Meldung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129256 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129256.rss2



Pressekontakt: Burkhard Kunst, Chef vom Dienst, Tel. 0341/300 4564 Burkhard.Kunst@mdr.de