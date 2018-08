IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining gibt Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

Copper Mountain Mining gibt Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia - 7. August 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC, ASX: C6C) (das Unternehmen oder Copper Mountain - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298239) berichtet, die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2018. Alle Währungsangaben in kanadischen Dollar falls nicht anders angegeben. Alle Ergebnisse werden auf Basis von 100% angegeben. Die Finanzberichte und Management Discussion & Analysis (MD&A, Lagebericht) finden Sie unter www.CuMtn.com und www.sedar.com.

Die wichtigsten Punkte des zweiten Quartals 2018:

- Die Mine Copper Mountain produzierte im zweiten Quartal 2018 23,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent einschließlich 20,0 Millionen Pfund Kupfer, 6.500 Unzen Gold und 68.400 Unzen Silber.

- Die Einnahmen aus dem Verkauf von 19,9 Millionen Pfund Kupfer, 6.300 Unzen Gold und 70.000 Unzen Silber beliefen sich im zweiten Quartal 2018 auf 84,2 Millionen Dollar (nach Preisanpassungen).

- Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag im zweiten Quartal 2018 bei 40,1 Millionen Dollar.

- EBITDA von 22,6 Millionen Dollar für das zweite Quartal 2018.

- Die Cashkosten im Betrieb lagen im zweiten Quartal 2018 bei 1,40 USD pro Pfund produziertes Kupfer (abzüglich Edelmetallanteile).

- Die Gesamt-Cashkosten lagen im zweiten Quartal 2018 bei 1,80 USD pro Pfund verkauftes Kupfer (abzüglich Edelmetallanteile und aller außerhalb des Betriebsgeländes anfallender Gebühren).

Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain, äußerte sich dazu: 2018 ist weiterhin ein solides Jahr für Copper Mountain. Wir hatten ein weiteres starkes Quartal mit einem Einnahmenanstieg um 25% und der Cashflow nahm gegenüber dem Vorjahr um 55% zu. Die Produktion erhöhte sich um 10% und wir sind auf dem Weg, unsere Jahresprognose zu erfüllen. Wir beendeten das Quartal mit einem robusten Kassenbestand und unser Fokus liegt weiterhin auf der Sicherung unserer Bilanz bei gleichzeitiger Weiterentwicklung unseres organischen Wachstums.

Herr Clausen fügte hinzu: Im zweiten Quartal begannen wir unser Phase-2-Bohrprogramm auf New Ingerbelle, das bereits sehr ermutigende Ergebnisse geliefert hat. Wir beabsichtigen nach Abschluss der Bohrkampagne im dritten Quartal die Durchführung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung auf New Ingerbelle. Das dritte Quartal wird ebenfalls weitere wertschöpfende Katalysatoren haben einschließlich eines aktualisierten Vorrats-, Ressourcen- und Produktionsplans für die Mine Copper Mountain sowie ein Update für unser Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien.

Zusammenfassung - Geschäftsergebnis

Drei Monate miSechs Monate

t Ende 30. mit Ende 30.

Juni Juni

(Tausend CAD, abgesehen von 2018 2017 2018 2017

Beträgen pro Aktie und pro $ $ $ $

Pfund

Einnahmen 84.204 67.146 162.150141.242

Cashflow aus Betriebstätigkeit 27.754 18.786 45.837 39.629

vor Änderungen im

Betriebskapital

Cashflow aus Betriebstätigkeit 40.121 25.870 42.139 28.270

Bruttogewinn 20.672 8.321 26.984 19.532

Betriebseinnahmen 16.700 6.413 20.032 14.384

EBITDA Gewinne vor Zinsen, Steuer22.552 25.186 34.037 48.005

n, Abschreibung und

Amortisierung. Siehe Sektion

Non-GAAP- Richtlinien in

MD&A

des Unternehmens Q2 2018.

Bereinigtes EBITDA 21.830 19.108 50.383 35.138

Bereinigtes Ergebnis Bereinigtes 2.916 4.033 13.518 4.361

Ergebnis (Verlust) ist ein

Bewertungskriterium, das nicht

den GAAP-Richtlinien

entspricht. Nicht realisierte

Gewinne/Verluste aus Zinsswaps

und nicht realisierte

Wechselkursgewinne/-verluste

sind nicht

berücksichtigt.

Bereinigtes Ergebnis pro Aktie Be0,02 0,03 0,08 0,03

rechnet durch Division des

gesamten bereinigten

Ergebnisses durch gewichtete

Durchschnittszahl der in Umlauf

befindlichen Aktien nach der

Basismethode.

Barmittel und Baräquivalente 72.090 37.104

Außenstände 15.849 17.001

Barmittel und Baräquivalente 87.939 54.105

sowie Außenstände

gesamt

Eigenkapital/Aktienkapital 328.195213.857

Kupferverkauf (tausend Pfund) ins19.900 17.600 41.600 36.600

gesamt

Goldverkauf (Unzen) insgesamt 6.300 6.300 12.800 12.300

Silberverkauf (Unzen) insgesamt 70.000 62.700 150.600126.700

Durchschnittlicher realisierter K3,12 2,58 3,15 2,62

upferpreis

(USD)

Während des Quartals machte das Unternehmen drei Lieferungen von Kupferkonzentrat, die ungefähr 19,9 Millionen Pfund Kupfer, 6.300 Unzen Gold und 70.000 Unzen Silber umfassten. Dadurch wurden Einnahmen in Höhe von 84 Millionen Dollar erzielt, abzüglich Verarbeitungs- und Raffinierungskosten sowie Preisanpassungen. Dies entspricht einem Anstieg um 25% gegenüber dem zweiten Quartal 2017. Die Cashkosten im Betrieb beliefen sich in den drei Monaten mit Ende 30. Juni 2018 auf 1,40 USD pro Pfund produziertes Kupfer und die Gesamt-Cashkosten lagen bei 1,80 USD pro verkauftes Pfund (abzüglich Edelmetallanteile).

Im zweiten Quartal 2018 konzentrierten sich die Abbauarbeiten überwiegend auf Bereiche in den Tagebaugruben Nr. 2 und Saddle sowie das Gebiet Oriole. Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 19,5 Millionen Tonnen Material abgebaut, einschließlich 4,0 Millionen Tonnen Erz und 15,5 Millionen Tonnen Abraum, was einem Abraum-Erz-Verhältnis (Strip Ratio) von 3,8:1 entspricht. Während des Quartals wurden Abbauraten von 215.000 Tonnen pro Tag erzielt.

Während des Quartals wurden in der Mühle insgesamt 3,4 Millionen Tonnen Erz mit einem Kupfergehalt von 0,34 % verarbeitet; die Produktion belief sich auf 20,0 Millionen Pfund Kupfer, was um 16% über der Produktion des zweiten Quartals 2017 liegt. Die Gold- und Silberproduktion im zweiten Quartal betrug 6.500 Unzen bzw. 68.400 Unzen. Der Kupfergehalt des Fördererzes lag im zweiten Quartal bei durchschnittlich 0,34% Kupfer, was über der Prognose von 0,31% Kupfer für 2018 lag. Die Kupferausbringungsrate von 81% lag ebenfalls über dem Plan. Die Mühle war im Quartal im Durchschnitt zu 89% der Zeit in Betrieb und erzielte im Quartal eine Durchsatzrate von 37.000 Tonnen pro Kalendertag und 41.500 Tonnen pro Betriebstag. Der Konzentrator war für ungefähr fünf Tage außer Betrieb aufgrund des Austausches von zwei Mühlentransformatoren und des Wechsels der Auskleidung in der SAG-Mühle.

Im Quartal beliefen sich die Explorationsaufwendungen auf 899.335 Dollar, was sie Exploration in Australien und British Columbia einschließt.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigen Betriebsparameter der Mine während der drei und sechs Monate mit Ende 30. Juni 2018 zusammen:

Information über MinenproduktionDrei Monate miSechs Monate

t Ende 30. mit Ende

Juni 30.

Juni

Mine Copper Mountain (Basis 2018 2017 2018 2017

100%)

Mine:

Gesamte abgebaute Tonnage (t19.519 18.20736.103 36.169

ausend

Ausgenommen

Erzwiederaufbereitung aus

Halde

Tonnen abgebautes Erz (tausend) 4.030 6.293 10.548 11.991

Tonnen Abraum (tausend) 15.490 11.91425.555 24.178

Abraumverhältnis 3,84 1,89 2,42 2,03

Mühle:

Verarbeitete Tonnage (tausend3.368 3.246 6.859 6.608

Gehalt des Fördererzes (Cu%)0,34 0,31 0,33 0,31

Ausbringung (%) 81 78 80 78

Betriebszeit (%) 89 82 91 87

Verarbeitete Tonnage (TPD T37.000 35.70037.900 36.500

onnen pro

Tag

Produktion:

Kupferproduktion (tausend Pfu20.000 17.20039.900 35.300

nd

Goldproduktion (Unzen) 6.500 5.900 12.600 11.800

Silberproduktion (Unzen) 68.400 63.200146.300127.50

Cashkosten im Betrieb pro Pfund 1.40 1.31 1.41 1.35

produziertes Kupfer

abzüglich Edelmetallanteile

(USD)

Gesamt-Cashkosten pro Pfund 1.80 1.74 1.83 1.80

verkauftes Kupfer

abzüglich Edelmetallanteile

(USD)

Prognose

Die Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2018 verlief wie geplant. Für das dritte Quartal wird eine niedrigere Produktion als im zweiten Quartal vorhergesagt, da eingeplante niedrigere Gehalte abgebaut werden. Das vierte Quartal wird laut Prognose das stärkste Quartal des Jahres 2018 sein. Die Produktionsprognose des Unternehmens für das Jahr 2018 bleibt mit 80 Millionen Pfund Kupfer (+/- 5%) unverändert.

Telefonkonferenz und Webcast zu den Finanz- und Betriebsergebnissen des zweiten Quartals 2018

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 7. August 2018 um 7Uhr30 (Pacific Standard Time, Ortszeit Vancouver) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Finanz- und Betriebsergebnisse des zweiten Quartals 2018 abhalten.

Live-Einwahldaten

Toronto und international: 647-427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): 1-888-231-8191

Um am Webcast live über Ihren Computer teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgende Website auf: https://event.on24.com/wcc/r/1791161/D0B739B616FCF077D8F8CCDB33DAE1A A

Aufzeichnung der Telefonkonferenz

Toronto und international: 416-849-0833 Zugangscode: 3669918

Nordamerika (gebührenfrei): 1-855-859-2056 Zugangscode: 3669918

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht von 7. August 2018, 10Uhr30 (Pacific Standard Time, Ortszeit Vancouver), bis 14. August 2018, 20Uhr59 (PST), zur Verfügung. Ein Audio-Webcast wird auch auf der Website des Unternehmens unter http://www.cumtn.com verfügbar sein.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Copper Mountains Flaggschiff-Asset ist die sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindliche Mine Copper Mountain unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia. Die Mine Copper Mountain produziert ungefähr 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr und beherbergt eine große Kupferressource, die in seitlicher Richtung und zur Tiefe offen ist. Copper Mountain besitzt ebenfalls das genehmigte in der Entwicklungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien sowie ein ausgedehntes 379.000 Hektar großes, äußerst vielversprechendes Landpaket in der Region Mount Isa.

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite des Unternehmens: www.CuMtn.com.

Für das Board von

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

Gil Clausen-

Gil Clausen, P.Eng.

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Letitia Wong, Vice President Corporate Development & Investor Relations

Tel. 604-682-2992 Email: letitia.wong@cumtn.com or

Dan Gibbons, Investor Relations Tel. 604-682-2992 ext. 238 Email: Dan@CuMtn.com

Webseite: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Tatsachen - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kann man zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben oder Variationen dieser Ausdrücke erkennen. Außerdem beinhalten sie Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, dürften, würden oder könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von jenen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen impliziert werden, abweichen. Die Faktoren, die eine wesentlicheAbweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten die erfolgreiche Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemeldung verwiesen wird, und die Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens wie etwa jeder Management Discussion and Analysis, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht werden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Auffassung ist, dass die Informationen und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da sie lediglich zum Datum dieser Pressemeldung gelten. Es kann nicht gewährleistet werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, betont Copper Mountain ausdrücklich, dass das Unternehmen weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Copper Mountain Mining Corporation

Condensed Consolidated Interim Statements of Financial Position (Unaudited in thousands of Canadian dollars)

June 30, December

2018 31,

2017

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 72,090 45,133

Accounts receivable and prepaid expenses 15,849 29,314

Inventory 56,757 68,135

144,696 142,582

Deferred acquisition costs - 1,121

Reclamation bonds 8,356 8,228

Deferred tax assets 9,248 10,956

Property, plant and equipment 454,232 414,041

Low grade stockpile 103,619 91,021

720,151 667,949

Liabilities

Current liabilities

Accounts payable and accrued liabilities 30,946 42,122

Amounts payable to related parties 56,483 43,633

Current portion of long-term debt 48,620 48,649

Current tax liability 368 1,285

136,417 135,689

Provisions 6,397 6,521

Interest rate swap liability 827 2,081

Long-term debt 248,315 258,373

391,956 402,664

Equity

Attributable to shareholders of the

Company:

Share capital 262,582 195,670

Contributed surplus 16,554 15,724

Accumulated other comprehensive loss (535) -

Accumulated deficit (28,755) (25,693)

249,846 185,701

Non-controlling interest 78,349 79,584

Total equity 328,195 265,285

720,151 667,949

Copper Mountain Mining Corporation

Condensed Consolidated Interim Statements of Income (Loss) and Comprehensive Income (Loss)

For the Three and Six Months Ended June 30, (Unaudited in thousands of Canadian dollars, except for earnings per share)

Three months Six months

ended June ended June

30, 30,

2018 2017 2018 2017

Revenue 84,204 67,146 162,150 141,242

Cost of sales (63,532)(58,825)(135,166)(121,710)

Gross profit 20,672 8,321 26,984 19,532

Other income and expenses

General and administration (3,591) (1,658) (6,065) (4,340)

Exploration and evaluation - - - (35)

Share based compensation (381) (250) (887) (773)

Operating income 16,700 6,413 20,032 14,384

Finance income 206 211 342 356

Finance expense (3,847) (3,298) (7,361) (6,734)

Unrealized gain (loss) on 229 (416) 1,002 (774)

interest rate

swap

Foreign exchange (loss) gain (6,385) 7,297 (14,461) 10,467

Income (loss) before tax 6,903 10,207 (446) 17,699

Current resource tax expense (322) (96) (667) (471)

Deferred income and resource (2,943) - (1,715) -

tax

expense

Net income (loss) 3,638 10,111 (2,828) 17,228

Other comprehensive loss

Foreign currency translation (535) - (535) -

adjustment

Total comprehensive income 3,103 10,111 (3,363) 17,228

(loss)

Net income (loss)

attributable

to:

Shareholders of the Company 2,189 7,223 (3,062) 11,946

Non-controlling interest 1,449 2,888 234 5,282

3,638 10,111 (2,828) 17,228

Earnings (loss) per share:

Basic 0.01 0.05 (0.02) 0.09

Diluted 0.01 0.05 (0.02) 0.09

Weighted average shares 177,440 133,087 156,116 132,953

outstanding, basic

(thousands)

Weighted average shares 181,756 135,284 160,560 136,752

outstanding, diluted

(thousands)

Shares outstanding at end of 188,104 133,087 188,104 133,087

the

period

(thousands)

Copper Mountain Mining Corporation

Condensed Consolidated Interim Statements of Cash Flows

For the Three and Six Months Ended June 30, (Unaudited in thousands of Canadian dollars)

Three months Six months

ended June ended June

30, 30,

2017 2017

201$ 2018 $

8

Cash flows from operating

activities

Net income (loss) for the 3,638 10,111 (2,828) 17,228

year

Adjustments for:

Gain on disposal of fixed - - - (21)

assets

Depreciation 12,008 11,893 27,464 23,928

Unrealized foreign exchange 5,118 (7,197) 12,526 (9,787)

loss

gain)

Unrealized (gain) loss on (229) 416 (1,002) 774

interest rate

swap

Deferred income and 2,991 - 1,708 -

resource tax

expense

Finance expense 3,847 3,297 7,361 6,734

Share based compensation 381 266 608 773

27,754 18,786 45,837 39,629

Net changes in 12,367 7,084 (3,698) (10,909)

working capital items

Net cash from operating 40,121 25,870 42,139 28,720

activities

Cash flows from investing

activities

Cash acquired in 29,115 - 29,115 -

acquisition of

Altona

Transaction costs (763) - (2,237) -

Share issue costs (364) - (364) -

Deferred stripping (12,463- (12,463)(1,485)

activities )

Purchase of property, plant (10,532(1,055) (11,871)(1,692)

and )

equipment

Refund of exploration bond - - - 5

Proceeds on disposal of - - - 52

fixed

assets

Net cash from (used in) 4,993 (1,055) 2,180 (3,120)

investing

activities

Cash flows from financing

activities

Proceeds on exercise of 143 - 199 304

options and

warrants

Advances from - - 14,029 8,044

non-controlling

interest

Payments made to (1,469)- (1,469) -

non-controlling

interest

Loan principal paid (9,515)(10,699) (21,893)(17,083)

Interest paid (3,818)(4,270) (5,782) (6,497)

Finance lease payments (1,532)(2,428) (3,989) (4,037)

Net cash used in financing (16,191(17,397) (18,905)(19,269)

activities )

Effect of foreign exchange 599 (441) 1,543 (636)

rate changes on cash and

cash

equivalents

Increase in cash and cash 29,522 6,977 26,957 5,695

equivalents

Cash and cash equivalents - 42,568 30,127 45,133 31,409

Beginning of

period

Cash and cash equivalents - 72,090 37,104 72,090 37,104

End of

period

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44213

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44213&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21750 U1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA21750U1012

AXC0243 2018-08-07/18:14