Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit kleineren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Neue belastende Nachrichten zum Thema Handelsstreit gab es nicht. Das Sentiment wurde zudem gestützt von den deutschen Produktionsdaten für Juni. Sie gingen zwar um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, hier sei aber nach den schwachen Auftragseingängen des Vortages deutlich Schlimmeres befürchtet worden, hieß es im Handel. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.648 Punkte.

Für die Aktie der Commerzbank ging es nach Vorlage von Zahlen um 1,5 Prozent nach unten. Die Anleger schienen sich an der Qualität der Zahlen zu stören. So laufe das vielbeachtete Firmenkundengeschäft immer noch nicht, die Kapitalaustattung sei gesunken und die Kosten gestiegen, so ein Händler. Gleichzeitig rücke immer mehr der DAX-Rauswurf ins Blickfeld. Ein anderer Marktteilnehmer stufte den Ausblick für das Firmenkundengeschäft als leicht enttäuschend ein.

Hoffen auf Trendwende im Paketgeschäft der Post

Deutsche Post schlossen dagegen nach Zahlenvorlage 3,8 Prozent fester und waren damit DAX-Gewinner. Die Post hat nach Einschätzung von Berenberg für das zweite Quartal einen Umsatz im Rahmen der Erwartung und ein EBIT nur knapp darunter vorgelegt. Bedeutsamer sei aber die Botschaft, dass die Probleme im Paket- und Postgeschäft (PeP) mit einem gezielten Plan angegangen würden.

Beiersdorf verloren 0,7 Prozent. Die Geschäftszahlen von Beiersdorf seien zwar leicht besser ausgefallen als vorhergesagt, hieß es im Handel. Den Ausblick habe Beiersdorf aber "nur zur Hälfte" hochgenommen, da nur die Umsatzprognose erhöht worden sei. Dies könnte Diskussionen über Margendruck aufkommen lassen, so ein Händler.

Viele Zahlen aus der zweiten Reihe

Mit Schaeffler (plus 8,3 Prozent) wie auch Elringklinger (plus 4,8 Prozent) legten gleich zwei Automobilzulieferer gute Zahlen vor. SGL gewannen 12,7 Prozent. Nach Einschätzung von Baader zeigen die Zahlen, dass sich das Unternehmen weiter in einer Übergangsphase befindet. Allerdings verbessere sich die operative Gewinnentwicklung, vor allem in der Sparte Graphite Materials & Systems (GMS).

Für eine Erleichterungsrally sorgten die Geschäftszahlen von Wacker Neuson. Gut sei der bestätigte Ausblick. Sehr stark sei vor allem der Umsatzanstieg in Nordamerika, der auf weitere Marktanteilsgewinne schließen lasse, sagte ein Händler. Für die Aktie ging es um 9 Prozent nach oben.

Die Aktie von Zalando verlor 5,6 Prozent. Im Handel wurde auf den schwachen Umsatz verwiesen. "Nachdem Zalando bereits schwach ins Jahr gestartet ist, enttäuscht das Unternehmen erneut beim Umsatz", so ein Marktteilnehmer. Dieser stieg im zweiten Quartal um 20,9 Prozent, hier lagen die Schätzungen teils deutlich darüber.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,2 (Vortag: 66,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,20 (Vortag: 2,81) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und zwölf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.648,19 +0,40% -2,09% DAX-Future 12.643,00 +0,52% -2,89% XDAX 12.649,39 +0,36% -1,65% MDAX 26.789,11 -0,38% +2,25% TecDAX 2.927,63 -0,37% +15,76% SDAX 12.336,69 +0,53% +3,78% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,04 -21 ===

August 07, 2018 11:45 ET (15:45 GMT)

