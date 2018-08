Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag angetrieben von den Schwergewichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr erklommen. Der SMI durchbrach erstmals seit Anfang Februar die Marke von 9'200 Punkten. Trotz der zahlreichen politischen Brandherde, die US-Präsident Donald Trump legt, stand die Berichtssaison bei den Investoren im Blick. Angesichts guter Unternehmensergebnisse sei die Stimmung grundsätzlich positiv, hiess es im Markt.

Zusätzlich Rückenwind verlieh am Nachmittag die freundliche Eröffnung der US-Börsen. Die Inkraftsetzung von Sanktionen gegen den Iran durch Trump am Dienstagmorgen sowie die Furcht vor dem amerikanisch-chinesischen Handelsstreit rückten bei den Anlegern indes in den Hintergrund. "Jeder, der mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen", warnte Trump auf Twitter. Die EU ist gegen die Sanktionen. Sie will europäische Unternehmen davor schützen und das Atomabkommen mit dem Iran retten. Schweizer Unternehmen waren nach Lockerung der Sanktionen unter Trumps Vorgänger Barack Obama gar nie gross ins Iran-Geschäft zurückgekehrt.

Der Swiss Market Index (SMI) ging mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 9'201,22 Punkten aus dem Handel. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte um 0,6 Prozent auf 1'504,72 Zähler zu, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,5 Prozent höher auf 10'946,63 ...

