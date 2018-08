Die wachsende Verunsicherung informierter Bevo¨lkerungskreise durch die Target2-Risiken scheint einigen Strippenziehern Sorge zu bereiten. Gegenwa¨rtig la¨uft eine wohl konzertierte Medien- Kampagne, die darauf abzielt, die realen Gefahren zu relativieren und zu bescho¨nigen. So ruft ein "Handelsblatt"-Redakteur am 24. Juli 2018 unter der U¨berschrift "Keine Panik verbreiten - ein Blick auf die Target2-Fakten hilft" zur "nu¨chternen" Betrachtung auf. Mit erstaunlicher Naivita¨t behauptet der Autor, es gebe "keinen einzigen Hinweis, wem oder was der hohe Target2-Saldo der Bundesbank konkret schadet", um dann einschra¨nkend zuzugeben: "Außer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...