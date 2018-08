Tagesausblick für 8.8.: DAX fester. Blicke richten sich auf Banken und E.ON!

Richard Pfadenhauer,

Gute Unternehmenszahlen stützten den DAX heute im Tagesverlauf. Allerdings ging dem Index ziemlich schnell die Puste aus. Das Tageshoch konnte also nicht verteidigt werden. So schloss der Index nur noch mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent bei 12.648 Punkten. In der zweiten Reihe zeigte sich derweil ein geteiltes Bild. Während der TecDAX und MDAX Verluste verbuchten, konnte der SDAX weiter zulegen. Unter den Sektoren demonstrierten der Solactive Deutscher Maschinenbau sowie der EuroStoxx Oil & Gas relative Stärke.

Am Anleihenmarkt war es heute relativ ruhig. Die Renditen langfristiger europäischer und US-amerikanischer Staatspapiere bewegten sich kaum von der Stelle. Die Edelmetalle konnten sich nach den teils kräftigen Verlusten der vergangenen Wochen enbenfalls stabilisieren. So notiert der Goldpreis aktuell bis 1.210 US-Dollar pro Feinunze. Den Euro/US-Dollar sollten Trader hingegen im Auge behalten, denn heute zeigte der Wechselkurs einen Rebound auf knapp 1,16 US-Dollar.

Morgen stehen nur noch wenige Unternehmenstermine im Kalender. Der Fokus dürfte sich unter anderem auf E.ON richten.

Unternehmen im Fokus

Heute standen in Deutschland vor allem die Aktien von Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Post, Schaeffler und SGL Carbon im Rampenlicht. Die Deutsche Bank meldete, dass das US Wealth Management Geschäft ausgebaut werden soll. Dass die Deutsche Post im zweiten Quartal ein schwaches Ergebnis liefern würde, war bereits bekannt. Post-Vorstandschef Frank Appel revidierte die Ziele für das Gesamtjahr im Juni bereits nach unten. Vor allem das Brief- und Frachtgeschäft leidet derzeit unter hohen Kosten. Dass das Management dennoch an den ehrgeizigen Gewinnzielen für 2020 festhält, kam bei den Anlegern heute dennoch gut an. Der Gewinnanstieg bei der Commerzbank versetzte die Investoren hingegen nicht in Euphorie. Vielmehr war das Papier heute Schlusslicht im DAX. Der Autozulieferer Schaeffler hat zwar mit einer sinkenden Marge im Autogeschäft zu kämpfen. Dank guter Geschäfte in China konnte der Konzern jedoch den Gewinn und Umsatz erhöhen. Das kam bei Investoren gut an. Ähnliches gilt für SGL Carbon. Nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr erhöhte das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr.

Morgen stehen nur noch wenige Unternehmensdaten an. So berichten aus Deutschland unter anderem Brenntag, E.ON, Fraport und Munich Re. Aus Europa erwarten Anleger Zahlen von Novo Nordisk und Voestalpine.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.770/12.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500/12.630 Punkte

Der DAX konnte gegenüber gestern zwar leicht zulegen. Das Tageshoch von 12.734 Punkten konnte der Index jedoch nicht halten. Vielmehr verlor der DAX bis Handelsschluss rund 80 Punkte. Unterstützung findet der Index weiterhin im Bereich von 12.600/12.630 Punkten. Auf der Oberseite steht die Widerstandsmarke bei 12.770 Punkten.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2018 - 07.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.08.2013 - 07.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

