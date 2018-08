Das Paketgeschäft in Deutschland boomt, doch die Deutsche Post kämpft mit massiven Problemen. Logistikexpertin Julia Miosga kennt die Ursachen - und nimmt die Verbraucher in die Pflicht.

Frau Miosga, rund 18 Milliarden Pakete wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verschickt. Dennoch hat die Post mit sinkenden Einnahmen in dieser Sparte zu kämpfen. Woran liegt das?

Frau Julia Miosga: Wenn etwas in Unternehmen zu Problemen führt, hat das meist vielschichtige Gründe. Vor allem der zunehmende Onlinehandel hat die gesamte Paketbranche vor enorme Herausforderungen und Probleme, aber auch Chancen gestellt.

Vor welche Probleme genau?

Früher ging man für Gelegenheitskäufe am Wochenende zum Bummeln in die Innenstadt. Heute ist das anders: Ob in der U-Bahn, im Café oder zu Hause auf dem Sofa - überall haben Konsumenten die Möglichkeit, online einzukaufen. Paketdienstleister mussten sich diesem Angebot anpassen und in den letzten Jahren viele Logistikzentren aufbauen und Personal einstellen, ...

