Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Der positive Verlauf der US-Berichtssaison stützt auch am Dienstag die Kurse an der Wall Street. Dagegen wird der weiterhin schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China von den Investoren weitgehend in den Hintergrund gedrängt. Zudem nähert sich der S&P-500 seinem Rekordstand von Ende Januar an und liegt aktuell nur noch rund ein halbes Prozent hinter dieser Marke. "Die sehr starke Berichtssaison ist der Hauptantrieb für den Markt", so Stratege Hussein Sayed von FXTM. Er rechnet damit, dass 79 Prozent aller im S&P-500 gelisteten Unternehmen die Markterwartungen übertreffen werden.

Bis zum Mittag (Ortszeit) geht es für den Dow-Jones-Index um 0,6 Prozent auf 25.657 Punkte nach oben. Der S&P-500 gewinnt 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite rückt um 0,2 Prozent vor.

Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump in einem seiner berüchtigten Tweets behauptet, dass die Strafzölle gegen China wirkten, und die Kursverluste der chinesischen Aktienmärkte in den vergangenen Tagen als Beleg dafür angeführt. China konterte, dies sei ein "Wunschdenken". Am Dienstag machten die chinesischen Börsen nach einer Rally im späten Handel einen Teil ihrer jüngsten Abgaben wett. "Mit dem Ende der Berichtssaison wird sich der Fokus dann wieder auf den Handelsstreit richten", ergänzte Sayed.

Etsy haussieren nach Quartalszahlen - Dean Foods brechen ein

Der Höhepunkt der Bilanzsaison in den USA ist schon überschritten. Nach Börsenschluss wird Disney als eines der letzten großen Unternehmen Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie legt im Vorfeld um 0,5 Prozent zu. Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Online-Marktplatz Etsy über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Nachdem das Unternehmen einen starken Umsatzzuwachs verbucht hat, traut es sich auf Jahressicht mehr zu. Die Aktie springt um 10,4 Prozent nach oben.

Dagegen geht es für die Aktie von Dean Foods um 10,5 Prozent abwärts. Der größte Molkereikonzern der USA hat eine Gewinnwarnung ausgegeben und dies mit der Inflation sowie den wachsenden Marktanteilen der Eigenmarken begründet.

Die Facebook-Aktie kann anfängliche Gewinne nicht behaupten und verliert 0,3 Prozent. Die Aktien des sozialen Netzwerks hatten am Montag um über 4 Prozent zugelegt, obwohl ein Medienbericht auf einen neuen Datenskandal hindeutete: Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Facebook Banken um Informationen über Konten und Banktransaktionen seiner Nutzer gebeten. Angeblich will das Unternehmen mit Hilfe dieser Daten seinen Nutzern einen besseren Service anbieten. Facebook dementierte derartige Absichten.

Im Frühjahr war Facebook wegen des fahrlässigen Umgangs mit Nutzerdaten heftig in die Kritik geraten; die Aktie hatte deshalb kräftig Federn gelassen. Dass sich die Anleger nicht am Datenhunger des sozialen Netzwerks störten, könnte an positiven Analystenkommentaren, unter anderem von Stifel, gelegen haben.

Rücksetzer im Dollar und Iran-Sanktionen stützen Ölpreise

Der Dollar gibt einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der Euro steigt im Gegenzug auf 1,1594 Dollar. Im Tagestief hatte er schon bei 1,1550 Dollar notiert.

Der schwächere Dollar stützt die Ölpreise, die überdies von den US-Sanktionen gegen Iran profitieren, die am Dienstag in Kraft treten. Aufgrund der Sanktionen, die in den kommenden drei Monaten noch erweitert werden sollen, dürften die iranischen Ölexporte um über 1 Million Barrel pro Tag sinken, schätzen Experten. Derzeit exportiert Iran täglich etwa 2,5 Millionen Barrel Öl. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,2 Prozent auf 69,17 Dollar. Brent gewinnt 0,7 Prozent auf 74,28 Dollar.

Gold, das wie Öl in Dollar bezahlt wird, profitiert ebenfalls vom Rücksetzer des Greenback. Der Preis für eine Feinunze erhöht sich um 0,4 Prozent auf 1.213 Dollar.

Staatsanleihen sind angesichts der festeren Aktienmärkte nicht gefragt. Sinkende Kurse lassen die Rendite zehnjähriger US-Titel um 2 Basispunkte auf 2,96 Prozent steigen. Zudem herrsche Zurückhaltung vor der Auktion dreijähriger Staatsanleihen. An den kommenden Tagen folgen dann noch Papiere mit Laufzeiten von zehn und 30 Jahren.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.657,32 0,61 155,14 3,80 S&P-500 2.860,29 0,35 9,89 6,98 Nasdaq-Comp. 7.878,76 0,24 19,08 14,13 Nasdaq-100 7.453,12 0,19 14,12 16,52 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,66 0,8 2,65 145,5 5 Jahre 2,83 2,2 2,81 90,4 7 Jahre 2,91 2,0 2,89 66,0 10 Jahre 2,96 1,5 2,94 51,3 30 Jahre 3,10 1,5 3,09 3,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.52 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1594 +0,37% 1,1555 1,1559 -3,5% EUR/JPY 128,89 +0,16% 128,64 128,82 -4,7% EUR/CHF 1,1535 +0,18% 1,1515 1,1524 -1,5% EUR/GBP 0,8950 +0,27% 0,8927 0,8931 +0,7% USD/JPY 111,17 -0,21% 111,33 111,44 -1,3% GBP/USD 1,2954 +0,08% 1,2945 1,2942 -4,1% Bitcoin BTC/USD 7.123,40 +2,9% 6.958,01 6.974,65 -47,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,17 69,01 +0,2% 0,16 +17,1% Brent/ICE 74,28 73,75 +0,7% 0,53 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,00 1.207,64 +0,4% +5,37 -6,9% Silber (Spot) 15,40 15,30 +0,6% +0,09 -9,1% Platin (Spot) 830,50 822,00 +1,0% +8,50 -10,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.