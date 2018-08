Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) trifft sich an diesem Mittwoch mit Managern von Siemens . Die Runde will über einen möglichen Zukunftscampus des Konzerns sprechen. Wann und wo die Beteiligten zusammenkommen, teilte die Senatskanzlei nicht mit. Siemens will innerhalb von zehn Jahren ein Innovationszentrum errichten und dafür bis zu 600 Millionen Euro ausgeben.

Als Standort ist die traditionsreiche Siemensstadt in Berlin-Spandau im Gespräch. Der Siemens-Vorstand könnte sich aber auch für eine internationale Ausschreibung entscheiden. Die Campus-Pläne waren aus Unternehmenskreisen durchgesickert.

Siemens erwartet vom Land Berlin Zugeständnisse wie erweiterte Baurechte auf dem Gelände und eine "konstruktive Handhabung" des Denkmalschutzes bei Umbauten. Zudem müsse die Infrastruktur verbessert werden. Es ist das erste Treffen mit Müller zum Thema, auf Ebene der Staatssekretäre hatte es schon einen Austausch gegeben./kil/DP/tos

