BDI mahnt bei schärferem Investitionsschutz zu Augenmaß

Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung bei der geplanten Verschärfung des Investitionsschutzes zu Augenmaß aufgefordert. "Deutschland ist auf ein offenes Investitionsklima angewiesen", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Dienstag in Berlin. Das Kapital werde heute zunehmend von den dynamischen Wachstumsmärkten der Schwellenländer angezogen. "Eine kluge Wirtschaftspolitik muss sich darum kümmern, attraktiv für Investoren zu bleiben", meinte Lang.

DIHK trägt neuerdings den Ost-Ausschuss mit

Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft wird künftig vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mitgetragen. Ein entsprechender Beschluss fiel den Angaben zufolge am Dienstag in Berlin. Der DIHK ist damit neben dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), dem Bundesverband Deutscher Banken, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE), dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) der siebte Trägerverband.

IAB: So viele offene Stellen in Deutschland wie nie zuvor

In Deutschland hat es im zweiten Quartal 2018 nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) so viele offene Stellen wie nie zuvor gegeben. Laut IAB waren rund 1,21 Millionen Stellen unbesetzt. Das waren 25.000 mehr als im ersten Quartal und 115.000 mehr als im zweiten Quartal 2017.

Digitalisierung frisst Jobs bei deutschen Autobauern

Die Digitalisierung könnte in der deutschen Autoindustrie einer Studie zufolge schlimmstenfalls knapp ein Drittel der Arbeitsplätze vernichten. Um das heutige Produktionsvolumen zu erreichen, benötige die Branche in zehn Jahren 30 Prozent weniger Angestellte, heißt es in einer Analyse der Beratungsfirma Oliver Wyman. Demnach wird durch die Digitalisierung insgesamt bis 2025 jeder zweite Arbeitnehmer bei den deutschen Autobauern von Automatisierung oder Outsourcing betroffen sein oder neue digitale Kompetenzen erwerben müssen.

