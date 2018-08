Nach einem Sicherheits-Zwischenfall ist der Hauptterminal am Frankfurter Flughafen am Dienstag vorübergehend geräumt worden. Die Bundespolizei hatte zunächst erklärt, mindestens eine Person sei unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt. Später hieß es, Verursacher des Zwischenfalls sei eine vierköpfige französische Familie. Diese werde nun...

Den vollständigen Artikel lesen ...