An Osteuropas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Dienstag die Börsen in Warschau und Moskau dem international positiven Handelsumfeld angeschlossen. In Prag und in Budapest hingegen ging es mit den Kursen etwas nach unten.

Der ungarische Leitindex Bux fiel um 0,46 Prozent auf 37 087,75 Punkte. Gleichwohl war die Produktion der Industrie im Juni verglichen mit dem Vorjahresmonat um 4,2 Prozent gestiegen.

Die Schwergewichte an der Budapester Börse präsentierten sich überwiegend mit Verlusten. Lediglich die Anteilscheine von MTelekom stiegen um 3,5 Prozent. Die Aktien des Ölkonzerns Mol gaben um 0,77 Prozent nach und für die ungarische Notierung des Pharmakonzerns Gedeon Richter ging es sogar um mehr als 2 Prozent abwärts.

In Prag schloss der Leitindex PX mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 1087,50 Punkten. Bei den Einzelwerten schnellten die Aktien von Photon Energy um 6,25 Prozent nach oben. Der Solarenergiekonzern mit tschechischen Wurzeln hatte seinen Nettogewinn deutlich gesteigert. Auch der Umsatz entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sehr positiv und sprang um fast ein Viertel hoch. Im zweiten Quartal wurde bei den Erlösen ein Rekord aufgestellt.

Negativ wurden hingegen die Geschäftszahlen des Energieversorgers CEZ aufgenommen. Sowohl der Nettogewinn als auch der Umsatz im zweiten Quartal waren stärker gefallen als von Analysten erwartet. Die CEZ-Anteilscheine verloren am unteren Ende der Kurstafel 1,81 Prozent.

Der Warschauer Wig-30 stieg um 0,42 Prozent auf 2637,70 Punkte. Der breiter gefasste Wig ging 0,41 Prozent fester bei 59 950,14 Punkten aus dem Handel. Bereits am Vortag hatten die Indizes zugelegt.

Bei den Einzelwerten zeigten sich die Anteilscheine von CD Projekt besonders stark. Die Aktien des Computerspielentwicklers legten um 3,47 Prozent zu. Gefolgt wurden sie von den Papieren des Bergbauunternehmens KGHM und des Öl- und Gaskonzerns PGNiG , die je um 2,72 Prozent zulegten. Demgegenüber fielen die Papiere der Bank Pekao um 1,26 Prozent.

In Moskau wiederum stieg der russische RTS Index um 0,75 Prozent auf 1147,16 Punkte./rai/APA/la/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

