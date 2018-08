Laut einem Medienbericht hält der saudische Staatsfonds einen Milliardenanteil am US-Elektroautohersteller Tesla. Kurz darauf twittert Firmenchef Musk, dass er überlege das Unternehmen von der Börse zu nehmen.

Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF hat einem Zeitungsbericht nach eine milliardenschwere Beteiligung am US-Elektroautohersteller Tesla aufgebaut. Der Fonds halte inzwischen drei bis fünf Prozent am Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise.

Damit hätte der Anteil einen aktuellen Wert zwischen 1,7 Milliarden und 2,9 Milliarden Dollar. Der über mehr als 250 Milliarden Dollar an Anlagegeldern verfügende Staatsfonds wäre damit einer der fünftgrößten Tesla-Aktionäre. Die Unternehmen ...

