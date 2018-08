Das Analysehaus CFRA hat Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 36 Euro gesenkt. Der Logistikkonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sorgen bezüglicher höherer Kosten und der Eskalation der globalen Handelskonflikte seien übertrieben. Vielmehr dürfte das Unternehmen vom Trend hin zum Online-Handel profitieren. Gleichwohl senkte Zhang seine Prognose für den Gewinn je Aktie im diesem Jahr, um dem niedrigeren operativen Gewinn im Brief- und Paketgeschäft Rechnung zu tragen./la/he

Datum der Analyse: 07.08.2018

ISIN DE0005552004

AXC0260 2018-08-07/19:54