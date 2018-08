The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2018



ISIN Name



CA01660T1057 ALGOLD RESOURCES LTD

DE000DG4T6C3 DZ BANK IS.A613

ES0111845014 ABERTIS INFRA. NOM. EO 3

IL0011026494 ROSETTA GENOMICS LTD

US0402212023 ARGOS THERAPEUTICS DL-001