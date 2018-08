Mainz (ots) - Die Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen liefert den perfekten Anlass für ein grundsätzliches Lamento über die Zustände an deutschen Flughäfen. Immer mehr Flugausfälle, immer mehr Verspätungen, streikende Billigflieger-Piloten, Sicherheitsleute unter Dauerdruck, knallvolle Kontrollstellen, Kapazitätsengpässe überall. Dies alles führt zu programmiertem Chaos am Himmel und am Boden, das Geschäftsreisenden die Arbeit erschwert und Gelegenheitsfliegern die Ferien vermiest. Als weiterer Beleg dient der ähnliche Vorfall in München vor wenigen Tagen. Die Schnellschuss-Forderung liegt auf der Hand: Für all die Probleme und Pannen müssen schleunigst Ursachen und Verantwortliche festgestellt werden, die am besten auch noch für die Schäden haftbar gemacht werden können. Aber: Bieten der Frankfurter und der Münchner Vorfall tatsächlich soviel Stoff für eine Grundsatzkritik? Betrachten wir das Ganze doch einmal von der anderen Seite: Nach allem, was bisher bekannt wurde, handelt es sich in beiden Fällen schlicht um menschliches Versagen. Dies muss aufgeklärt werden, aber dies lässt sich, solange Menschen am Werk sind, niemals ausschließen. Dass nun mitten in der Hauptreisezeit, im dichten Gewusel, wo überhitzte Passagiere auf urlaubsreife Kontrolleure treffen, eine solche Panne überhaupt auffällt - das lässt sich doch auch als positives Zeichen werten. Weil sie zeigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen im Anschluss - und dazu gehört nunmal auch eine Teilsperrung - greifen. Ja, eine solche Panne kostet Unmengen an Geld, Zeit und Nerven. Aber diesen Preis muss heute manchmal zahlen, wer sicher unterwegs sein will.



