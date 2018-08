Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Heute gibt Egis Technology Inc.

(TWO:6462) seine Nettoumsätze für das 2. Quartal 2018 bekannt.



Konsolidierte Nettoeinnahmen Q2 2018 (Einheit: Tausend NTD)



Zeitraum Q2 2018 Q2 2017 Jahresvergleich Q1 2018

QuartalsvergleichZunahme

Zunahme(Rückgang)

(Rückgang) %

%

Nettoeinnahmen 1.479.849 874.654 69 % 1.633.685 (9) %



Informationen zu Egis Technology Inc.



Egis Technology Inc. (TWO:6462) ist ein führender Anbieter für

Fingerabdruck-Biometrie und hat sich darauf spezialisiert, komplette

Gesamtlösungen mit einer überlegenen Sensorleistung und

Softwarefunktionalität zu liefern. Ihr geschützter

Abgleichsalgorithmus bietet eine der besten FAR-/FRR-Leistungen auf

dem aktuellen Markt und liefert außerdem maximale Sicherheit und

Zweckmäßigkeit. Die modernste Fingerabdrucktechnologie von Egis

eignet sich ideal für die Implementierung in Mobilgeräte. Als

Aufsichtsratsmitglied der FIDO Alliance ist Egis bestrebt, allen in

der Online-Welt Sicherheit und Authentifizierung zu bieten. Egis hat

seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan, mit Niederlassungen in China,

Japan und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.egistec.com.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpg



