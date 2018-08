Die wichtigen Indizes der US-Börsen konnten am Dienstag mehr Zähler vorweisen. Der S&P 500 kratzt dabei sogar an seinem Rekordhoch vom Januar.

Zunehmender Konjunkturoptimismus hat den US-Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Gute Geschäftsergebnisse bei den US-Unternehmen im zweiten Quartal weckten die Hoffnung, dass die weltweit größte Volkswirtschaft in einem guten Zustand ist. Den Handelskonflikt würden Anleger dagegen beiseite schieben, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Handelshaus First Standard Financial aus New York.

"Starke Geschäftsergebnisse gehören dazu, den Markt in Hochstimmung zu halten", sagte Randy Frederick vom Handelshaus Charles Schwab. Von den 413 im S&P 500 gelisteten Unternehmen, die bislang ihre Zwischenberichte veröffentlicht haben, übertrafen 79,2 Prozent die Erwartungen. Sollte der Trend anhalten, wäre es Reuters-Daten zufolge die beste Berichtssaison seit Beginn der Aufzeichnungen im ersten Quartal 1994.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...