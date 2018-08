Die Ukraine exportierte in der ersten Hälfte von 2018 Obst und Beeren im Wert von 100 Millionen USD, 59% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2017. Der Vereinigung Ukrsadprom zufolge bleiben die wichtigsten Produkte in der Struktur der Exporte Walnüsse im Wert von 64 Millionen USD, tiefgekühlte Beeren für 23 Millionen USD und Äpfel und Birnen für 8 Millionen USD....

