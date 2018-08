Der spanische Export von Obst und Gemüse an die EU belief sich bis Mai auf 5,4 Millionen Tonnen im Wert von 6.047 Millionen EUR, mit einer leichten Abnahme von 1% sowohl in der Menge als auch bei dem Wert. Gleichzeitig sind die Verkäufe an Nicht-EU-Länder um 13% in der Menge (357.859 Tonnen) und 6% im Wert (418,4 Millionen EUR) gestiegen, so die Daten von der Abteilung für...

