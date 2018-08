REDWOOD CITY, Kalifornien, Aug. 08, 2018, die auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen digitalen Medien, hat heute die Ernennung von Thomas Chow zum Chefsyndikus und Secretary bekanntgegeben, der für die globalen Unternehmens-, Handels- und Rechtsangelegenheiten des Unternehmens sowie Angelegenheiten mit Bezug auf geistiges Eigentum verantwortlich ist. Chow tritt dem Führungsteam während einer Wachstumsphase für PubMatic bei, da das Unternehmen plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 weltweit 40 neue Mitarbeiter einzustellen. Der Großteil des Mitarbeiterzuwachses konzentriert sich auf die Entwicklungs- und Produktteams, um die Monetarisierung und den Verkauf von mobilen Apps und Kundenerfolgsteams auf der ganzen Welt zu unterstützen.



"In einer Zeit, in der sich die Unternehmen in unserer Branche konsolidieren, freuen wir uns, so schnell zu wachsen und den reichen Erfahrungsschatz von Herrn Chow in unser Führungsteam einzubringen", sagte Rajeev Goel, Mitbegründer und CEO von PubMatic. "Herr Chow war jahrelang als Rechtsberater für große Technologieunternehmen wie Snap Inc. tätig und ist so eine gute Unterstützung für unser wachsendes Unternehmen, während wir Verlage in der programmatischen Multi-Bildschirm-Welt weiter voranbringen."

Bevor er zu PubMatic kam, leitete Herr Chow die Rechtsabteilung für AdTech und Measurement bei Snap Inc. und war als Chefsyndikus, Chief Compliance Officer und Secretary bei Exponential Interactive tätig. Er hatte auch leitende Funktionen bei Vindicia und TechSoup inne.

"PubMatic ist im sich schnell entwickelnden Ad-Tech-Ökosystem mit branchenführender Technologie, Header-Bidding-Lösungen, hochwertigem Inventar und erstklassigem Kundenservice für Verlage ganz vorn mit dabei", sagte Herr Chow. "Ich fühle mich geehrt, Teil von PubMatic zu werden, und freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens mit Herrn Goel und dem Führungsteam zu unterstützen, damit Verlage weiterhin großartige Inhalte für Verbraucher bereitstellen können."

Herr Chow wird vom Firmensitz von PubMatic in Redwood City (USA) tätig sein.

Über PubMatic

PubMatic ist eine auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen digitalen Medien. Der "Verlage zuerst"-Ansatz von PubMatic, bei dem eine führende Omni-Kanal-Umsatzautomatisierungstechnologie für Verlage und Tools zur Programmsteuerung auf Unternehmensniveau für Medieneinkäufer zum Einsatz kommen, ermöglicht Werbetreibenden, bedarfsgerecht auf Premium-Inhalte zuzugreifen. PubMatic verarbeitet mehr als 10 Billionen Werbegebote pro Monat und hat eine weltweite Infrastruktur aufgebaut, um die Monetarisierung und Steuerung der Werbeinhalte von Verlagen zu fördern. Seit 2006 hat die Schwerpunktsetzung von PubMatic auf Innovationen im Bereich Daten und Technologie den Aufschwung der programmgesteuerten Branche als Ganzes angetrieben. PubMatic hat seinen Firmensitz in Redwood City, Kalifornien (USA) und betreibt weltweit 13 Niederlassungen und sechs Rechenzentren.

