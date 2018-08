"Kölner Stadt-Anzeiger" zu ausländischen Pflegekräften:

"In den kommenden Jahrzehnten wird die Zahl der Pflegebedürftigen und damit auch der Bedarf an geschultem Personal weiter steigen. Um auf Dauer hochwertige Leistungen und ein menschenwürdiges Pflegesystem gewährleisten zu können, ist die Zuwanderung weiterer Fachkräfte unabdingbar. Strikte Verhaltensregeln für die Belegschaft, klare Ansagen an Pflegebedürftige und Angehörige und eine diskriminierungsfreie Arbeitsorganisation müssen selbstverständlich werden."/be/DP/he

