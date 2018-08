Ad-hoc-Mitteilung: Neues Mitglied in der Konzernleitung von Interroll

Sant'Antonino, Schweiz, 8. August 2018. Jens Strüwing (49), wechselt zu Interroll und übernimmt zum 1. November 2018 die Verantwortung für den Bereich Products & Technology.

Jens Strüwing, derzeit Director Global Operations Aftermarket bei der Mahle Group und verantwortlich für die Operations von 18 Produktions- und Logistikstandorten weltweit sowie für die Mahle Consulting, übernimmt zum 1. November 2018 die Position des Executive Vice President Products & Technology bei Interroll. In dieser Funktion wird er ebenfalls zum Mitglied der Konzernleitung der Interroll Gruppe berufen. Strüwing bringt rund 25 Jahre ausgewiesene Geschäfts- und Beratungskompetenz mit den Schwerpunkten Lean Industrial Production, Logistik, Aftermarket Service und Supply Chain Management in die künftige Position ein.

Vor seiner aktuellen Aufgabe bei Mahle war Strüwing dort für die Planung aller logistischen Prozesse sowie für die Standardisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse verantwortlich. Die Tätigkeit bei Mahle folgte auf verschiedene Führungspositionen mit Fokus auf Logistik und Produktion innerhalb des Daimler-Konzerns und der Fairchild Dornier GmbH. Seine Spezialgebiete umfassen Plattformkonzepte, Product Lifecycle Management (PLM) und Digitalisierung sowie Materialfluss.

Strüwing absolvierte sein Studium im Maschinenbau mit den Schwerpunkten Produktionstechnik, Fördertechnik und Materialfluss an der Technischen Universität Karlsruhe (Dipl. Ing.). Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jens Strüwing in unserer Konzernleitung und bin überzeugt, dass er neben der richtigen Expertise auch kulturell gut zu Interroll passt und einen wesentlichen Beitrag zu unserem weiteren Wachstum leisten kann", sagte Paul Zumbühl, CEO der Interroll Worldwide Group.

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 450,7 Millionen Franken und 2.100 Mitarbeitenden (2017).