Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach Quartalszahlen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 12,60 Euro belassen. Der Autozulieferer habe mit guten Resultaten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Aktienkursen der Autozulieferer seien inzwischen übertriebene Sorgen mit Blick auf den internationalen Handelsstreit und die Abgastests eingepreist./ajx/ag

Datum der Analyse: 08.08.2018

ISIN DE000SHA0159

AXC0042 2018-08-08/07:05