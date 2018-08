Moneycab.com. Frau Lienhart, der Claim der Bank Cler lautet "Zeit, über Geld zu reden". Also tun wir das doch: Im 1. Halbjahr konnte der Geschäftsertrag um 0,2% auf 123,5 Mio Franken gesteigert werden, das Zinsengeschäfte legte ebenso um 0,2% auf 87,3 Mio zu. Der Halbjahresgewinn fiel 5% höher aus (19,8 Mio). Wie werten Sie das Resultat?

Sandra Lienhart. Ich bin mit der Verbesserung unserer Profitabilität zufrieden. Dank dem Ausbau des Hypothekargeschäfts und der Optimierung der Refinanzierungskosten entwickelte sich unser Zinsengeschäft positiv. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bremsten die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten an den Märkten die Aktivitäten der Anleger. Im Gegenzug konnten wir ein starkes Wachstum bei den Anlagelösungen, der professionellen Vermögensverwaltung ab 10'000 Franken, verzeichnen.

Die Hypothekarforderungen nahmen um 2,2 % auf 15 Mrd Franken zu. Was prägte das Hypothekargeschäft?

Das Wachstum wird geprägt durch die Vergabe von Hypotheken für Neu- und Umbauten an private Personen wie auch an Wohnbaugenossenschaften. Diese für uns sehr wichtige Zielgruppe tätigt umfangreiche Investitionen in bestehende, ältere Liegenschaften.

Die Nationalbank wird nicht müde, die Risiken des Immobilienmarktes zu betonen und möchte die Hypothekarvergabe noch stärker regulieren. Was halten Sie davon?

Die Bank Cler hält seit Jahren unverändert an ihren strengen Kreditvergaberichtlinien fest. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, risikogerecht und ertragsorientiert zu wachsen. Ausserdem haben wir unsere Bankbilanz konsequent gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Ich kann hier nicht für die gesamte Branche sprechen, aber mit Blick auf unser eigenes Geschäft sehe ich keinen weiteren Regulierungsbedarf.

Die Festzinshypotheken haben sich die letzten Monate kaum vom Fleck bewegt. Wann gehen Sie frühestens von einem Zinsanstieg aus?

Vor 2019 erwarten wir keine Zinswende.

Wie verhalten sich die Kunden angesichts der anhaltenden Tiefzinsphase, private einerseits, institutionelle andererseits?

Die Privatkunden halten aktuell weniger Gelder auf den Sparkonten als auf den Privatkonten, denn sie wollen ihre Gelder kurzfristig für attraktivere Anlagen verfügbar haben. Bei den institutionellen Kunden ist die Nachfrage nach kurz- und mittelfristigen Anlagen in Form von Festgeldern unverändert gegeben. Grundsätzlich rechnet der Kapitalmarkt jedoch mit einer mittelfristigen Zinserhöhung.

