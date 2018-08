Die Privatbank Berenberg hat Siltronic mit "Sell" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Siltronic beliefere weltweit erstklassige Chiphersteller mit Wafern und habe sehr gute Beziehungen zu den einflussreichsten Akteuren der Branche, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schätzungen am Markt reflektierten aber bereits weiter steigende Wafer-Preise. Die Wachstumsperspektiven des Unternehmens spiegele der Aktienkurs nach starkem Verlauf nun überdeutlich wider./ajx/mis

Datum der Analyse: 07.08.2018

ISIN DE000WAF3001

AXC0044 2018-08-08/07:16