Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt ab. Der Dax dürfte zum Auftakt auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 12 655 Punkten. Damit dürfte sich der Leitindex wie schon in den vergangenen Wochen zwischen den Marken von etwa 12 500 und 12 900 Zählern bewegen.

Die zuletzt das Marktgeschehen dominierende Flut der Quartalsberichte nimmt am Mittwoch eine kleine Auszeit. Mit dem Rückversicherer Munich Re und dem Versorger Eon legen zwei Dax-Schwergewicht Zahlen vor.

Die Vorgaben für den Dax sind wenig inspirierend: An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial nach dem Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben. In Asien liegen mit den Börsen von Shanghai und Tokio die beiden Trendsetter-Märkte leicht im Minus./bek/fba

