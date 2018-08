Das 1966 gegründete Unternehmen Guarto konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb nicht brennbarer thermoplastischer Produkte (hochwertige schwere Schichten), die vor allem zur Schalldämmung verwendet werden. Die Produkte des Unternehmens werden insbesondere im Schiffbau und in Schienenfahrzeugen eingesetzt, in geringerem Umfang auch in der Automobil- und Bauindustrie. Guillerme Huguen, Armacell Vice President Advanced Insulation EMEA, kommentiert: "Mit der Übernahme von Guarto stärken wir unsere Präsenz in Italien und bauen unsere Führungsposition in der schnell wachsenden Schallschutzindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...