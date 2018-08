The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US345397ZH93 FORD MOTOR CRED. 18/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US345397ZJ59 FORD MOTOR CRED. 18/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US454889AT36 INDIANA MICH.PWR 18/48 N BD03 BON USD N

CA XFRA US45866FAG90 INTERCONT.EXCHANGE 18/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US45866FAH73 INTERCONT.EXCHANGE 18/48 BD03 BON USD N

CA XFRA US45866FAJ30 INTERCONT.EXCHANGE 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US57772KAB70 MAXIM INTEGR.PROD. 13/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US86765BAQ23 SUNOCO LOG.P.O. 2045 BD03 BON USD N

CA XFRA US92277GAN79 VENTAS REALTY 18/29 BD03 BON USD N

CA PIJ XFRA AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD EQ00 EQU EUR N

CA 3N51 XFRA CA01660T6007 ALGOLD RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2VJ XFRA KYG0520K1094 ASCLETIS PHARMA DL-,0001 EQ00 EQU EUR N