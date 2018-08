The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A12UF96 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA SI64 XFRA DE000A168Z39 SEMPER IDEM AG 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6FC3 BAY.LDSBK.IS.S.30585 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PY7 LB.HESS.THR.CARRARA08/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4GM9 LB.HESS.THR.CARRARA02I/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3H48 HSH NORDBANK HPF 10/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1032375567 NRW.BANK 14/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1X3VL3 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8GA7 NORDLB IS.S.1942 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1218 LDSBK.SAAR PF.R.121 BD01 BON EUR N

CA 1B2A XFRA USP09262AA70 BCO D.COSTA RICA13/18REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1362349869 FCE BANK PLC 16/18 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B5C1 DEKA IHS SERIE 7301 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J634 DZ BANK IS.A398 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ZC7 HSH NORDBANK DL FZ1 15/18 BD02 BON USD N