FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.019 EUR

RMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.021 EUR

4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.088 EUR

FNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.092 EUR

RTO1 XFRA GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL LS 0,01 0.015 EUR

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.405 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.118 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.776 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.212 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.082 EUR

IMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.177 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.134 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.015 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.452 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.067 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.088 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.262 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.096 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.129 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.353 EUR

2M2 XFRA GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001 0.038 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.121 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.069 EUR

MN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 0.072 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.078 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.323 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.056 EUR

IEA XFRA GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001 0.079 EUR

V0M XFRA GB00BQ8P0644 VIRGIN MONEY HLDGS(UK)PLC 0.026 EUR

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.018 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.371 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.216 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.332 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.131 EUR