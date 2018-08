BMW ruft Diesel-Fahrzeuge in Europa zurück - einem Zeitungsbericht zufolge sollen es rund 325.000 sein. Darunter sind auch etwa 96.300 Autos in Deutschland. Der Grund für den Rückruf ist ein möglicherweise defektes Abgasrückführungsmodul. Ein Defekt in diesem Bauteil hatte zuletzt in Südkorea einen Rückruf erforderlich gemacht. Es führt dazu, dass die Autos in Brand geraten können.



