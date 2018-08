Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta005/08.08.2018/07:00) - GF Machining Solutions, eine Division von GF, und 3D Systems, Rock Hill (USA), ein führender Spezialist für additive Fertigung, haben eine strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von integrierten, auf 3D-Druck basierenden Fertigungslösungen.



Die Partnerschaft umfasst die Entwicklung einer neuen Generation von 3D-Druck-Lösungen. Sie kombiniert die Erfahrung von 3D Systems in der additiven Fertigung und die Expertise von GF Machining Solutions im Bereich der konventionellen Metallbearbeitung. Die Verbindung von 3D-Druckern, Materialien, Software, Funkenerosion (EDM) sowie Fräs- und Laser-Technologien ermöglicht nahtlose und effiziente Arbeitsabläufe. Dies entspricht dem Bedürfnis der Kunden, komplexe Metallteile mit engen Toleranzen zu tieferen Gesamtkosten zu produzieren.



Der Startschuss für die Partnerschaft erfolgt im September anlässlich der IMTS (International Manufacturing Technology Show) in Chicago (USA). Es ist geplant, dort eine neue, gemeinsam entwickelte Maschine für additive Fertigung vorzustellen. Weitere gemeinsame Lösungen folgen im Lauf der nächsten Jahre. Der Vertrieb erfolgt jeweils über die Verkaufsorganisationen beider Partner.



"Wir sind erfreut über diese Partnerschaft von zwei führenden Industrieunternehmen", sagt GF CEO Yves Serra. "Mit der gemeinsamen Erfahrung und Kompetenz von 3D Systems und GF Machining Solutions sind wir bestens positioniert, um unseren Kunden neue, auf 3D-Druck basierende Fertigungslösungen anbieten zu können."



"Die Partnerschaft zwischen 3D Systems und GF Machining Solutions bringt zwei kundenorientierte, innovative Unternehmen zusammen, welche die Fertigung von Metallteilen neu definieren", sagt Vyomesh Joshi, Präsident und CEO von 3D Systems. "Als Branchenführer teilen beide Firmen die gleiche Vision, die Fertigung zu verändern. Wir freuen uns darauf, integrierte Technologielösungen zu liefern, welche die Prozesse der Kunden verbessern. Damit verhelfen wir ihnen zu signifikanten Wettbewerbsvorteilen durch kürzere Produktionszeiten, schnellere Teilefertigung und insgesamt tiefere Gesamtkosten."



3D Systems wurde 1986 vom Erfinder des 3D-Drucks, Charles "Chuck" Hull, mitgegründet. Das an der New York Stock Exchange kotierte Unternehmen (NYSE: DDD) mit Sitz in Rock Hill, South Carolina (USA), widmet sich zukunftsorientierten 3D-Lösungen. In seiner über 30-jährigen Firmengeschichte hat 3D Systems Unternehmern wie Firmen ermöglicht, Designs zu optimieren, Arbeitsabläufe zu verändern, bahnbrechende Produkte auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen decken eine Vielzahl von Anwendungen ab für die Luft- und Raumfahrt, die Automobil- und Konsumgüterbranche sowie für die Medizinal-/Dentaltechnik und Schmuckbranche.



GF Machining Solutions bietet Werkzeugmaschinen, Automationslösungen und Kundendienstleistungen für die Produktion von Formen, Werkzeugen und hochwertigen Metallteilen. Die Division betreibt Produktionsstätten in der Schweiz, in Schweden, China sowie in den USA und betreut in über 50 Ländern mit ihren eigenen Verkaufsgesellschaften die Kunden vor Ort.



