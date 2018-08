Andersen Global hat diese Woche seine Präsenz in Europa durch eine Kooperation mit LANSKY, GANZGER partner (LGP), einer der größten unabhängigen Kanzleien in Mitteleuropa, ausgebaut. Die Kooperationsvereinbarung umfasst drei verbundene Unternehmen in Wien (Österreich), Bratislava (Slowakei) und Astana (Kasachstan). LGP wurde von Gabriel Lansky und Gerald Ganzger gegründet.

Die Kanzlei berät Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in allen Geschäftsbereichen. Seit der Ernennung der Rechtsanwältin Julia Andras zum Partner im Januar 2018 besteht das Management von LGP aus vier Partnern in Wien, vier Partnern in Bratislava und drei Partnern in Astana. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht, M&A, Arbeitsrecht, Migrationsrecht, Immobilienrecht, Gerichts- und Schiedsverfahren, Strafrecht, Compliance, IP, Umweltrecht sowie Kartell- und Wettbewerbsrecht. Weitere Dienstleistungen umfassen die Steuerplanung im Zusammenhang mit der persönlichen Wohnsteuer, die Entwicklung steueroptimierter Holdingstrukturen und die internationale Steuerplanung.

"Wir freuen uns, eine so hochwertige internationale Kanzlei in das Unternehmen aufzunehmen. Österreich ist ein wichtiges Tor nach Mittel- und Osteuropa und denken, dass wir im Laufe des nächsten Jahres mit unseren neuen Kollegen zusammenarbeiten werden, um unsere Präsenz in der Region auszubauen", sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Damit sind wir nun an 46 Standorten in Europa, in 40 Ländern weltweit und mit Rechtsdienstleistungen in 30 Ländern vertreten. Unsere Gruppe ist mittlerweile auf fast 500 Partner und über 3.500 Mitarbeiter angewachsen."

"Generell ist die internationale Positionierung eine Herausforderung für jede Kanzlei, da unterschiedliche Märkte unterschiedliche Arbeitsweisen erfordern. Wir sehen uns als pragmatische Problemlöser und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global, die die Vorteile unserer Präsenz in Wien, Bratislava und Astana mit dem Profil des globalen Verbandes verbindet", sagt der Kanzleigründer Gabriel Lansky über die Kooperation mit Andersen Global.

Managing Partner Julia Andras ergänzt: "Es ist eine Win-Win-Situation für uns, da wir einen Kooperationspartner in Österreich und der Slowakei gesucht haben. Unsere Kunden haben über Andersen Global Zugang zu über 3.000 internationalen Fachleuten. Außerdem haben wir unser Portfolio im Bereich des Steuerrechts erweitert."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 108 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180807006042/de/

Contacts:

Andersen Tax

Shereen Ameri, +1-650-289-5742