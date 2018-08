Donald Trumps Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran und die Androhung schärfster Wirtschaftssanktionen haben die Goldnachfrage im Iran in die Höhe getrieben. Trumps neueste Sanktionen betreffen vor allem die Autoindustrie. Auch drohen die USA Strafen an, wenn etwa Edelmetalle an die iranische Regierung verkauft werden. Die iranische Währung bricht ein - um gut zehn Prozent seit Anfang des Jahres ...

