Der Handelskonzern Ahold Delhaize ist im zweiten Quartal weiter vom starken Euro belastet worden und hat das frühere Osterfest zu spüren bekommen. Der Umsatz des niederländisch-belgischen Konzerns sank um 3,7 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte durch den stärkeren Euro auf den in den USA erzielten Umsatz wäre der Erlös um 0,9 Prozent geklettert. Ahold Delhaize macht den Großteil des Geschäfts in den USA.

Dabei kam auch zum Tragen, dass die Osterfeiertage dieses Jahr auf die ersten Apriltage fielen und die einkaufsstarken Tage davor damit in das erste Quartal. Auf vergleichbarer Basis habe der Umsatz um 2,4 Prozent zugelegt. Die Verkäufe über das Internet wuchsen um 15,5 Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis ging um 2 Prozent auf 616 Millionen Euro zurück und fiel damit wie von Experten erwartet aus. Unter dem Strich stand ein Gewinnanstieg von 15 Prozent auf 410 Millionen Euro, unter anderem dank höherer Einsparungen.

Im wichtigen US-Markt sei der Einsatz von Rabatten im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, hieß es. Zudem sollte sich das Umfeld im dritten Quartal aufhellen. Die Prognosen bestätigte das Management./men/she

