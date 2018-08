Anders als Mannschaftssport ist Kraftsport Ego-Training. Aber so egozentrisch, wie sich viele Männer im Fitnessstudio benehmen, lässt es einen am Zusammenhalt der Gesellschaft zweifeln.

"Da bin ich noch dran." Ich kann diesen Satz nicht mehr hören.

Ich trainiere im nächstgelegenen "Gym". (Man sagt jetzt ja Gym, weil man auch "Lunch" sagt. Das ist einfach kürzer als Fitnessstudio und Mittagessen und damit sprachökonomisch clever. Gönnen wir uns diesen Anglizismus.)

Dieses Gym gehört zur Kette John Reed - Kenner sagen "JR", hehe. JR ist das Vapiano unter den Fitnessstudios. Kostet nicht viel, ist aber auf urbanen Lifestyle getrimmt. Der gibt den Leuten das Gefühl: Du bist selbst als mittelloser Twen ganz vorne mit dabei.

Aber wenn das vorne ist, dann gute Nacht. Egal ob JR, McFit oder wie die Dinger alle heißen. Es gibt wohl keinen anderen Ort, an dem so viele Leute die Verachtung für ihre Mitmenschen so verschwenderisch ausgießen wie in einem Massen-Gym.

1. Wer grüßt, hat wohl einen an der Klatsche

Cool ist, einen nicht zu beachten. Klar, unter Freunden begrüßt man sich, aber Fremde sind für einander Luft. In der Umkleide geht es los. Da wird es gleich den Moment geben, in dem man Unterhose an Unterhose nebeneinander vor sich hin packt. Aber dennoch (oder vielleicht genau deshalb): Kommt man hinzu, registrieren einen die Leute im Augenwinkel und wenden demonstrativ gleichgültig den Blick ab.

Ich dachte mir in der ersten Zeit: "Naja, Marcus, du kommst hinzu, also grüßt du auch als Erster." Aber immer, wenn ich das tat, fühlte es sich an, als würde ich sagen: "Kann mir vielleicht jemand mit einem Euro aushelfen?" Völlig konsternierte schmallippige, kaum hörbare Gegen-Hallos, in denen mitschwang: Wer bist du, dass du mich hier einfach so grüßt?

Ich grüße trotzdem. Ich zahle hier schließlich auch Beitrag!

Manchmal grüße ich jetzt sogar den, der selber gerade dazukommt und stumm seine Sporttasche auf die Bank in der Umkleide knallt. Sollen mich doch alle für sozial gestört halten.

2. Gewichte wegräumen ist ...

