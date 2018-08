Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

China hat im Juli überraschend viele Waren importiert. Da die Exporte nicht ganz so deutlich stiegen, verringerte sich der Handelsüberschuss. Die Einfuhren nahmen im Juli um 27,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus Daten der Zollbehörde des Landes hervorgeht. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 15,3 Prozent gerechnet. Die Exporte legten in US-Dollar um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 10 Prozent gerechnet. Entsprechend verringerte sich der Handelsbilanzüberschuss der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf 28,05 Milliarden Dollar von 41,61 Milliarden Dollar im Monat davor. Ökonomen hatten einen Überschuss von 39,10 Milliarden Dollar erwartet. Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich wohl noch nicht in den Daten vom Juli niedergeschlagen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MUNICH RE (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Bruttoprämien 12.113 +3% 6 11.800 Anlageergebnis 1.811 -4% 6 1.889 Operatives Ergebnis 1.159 +0,2% 6 1.156 Ergebnis nach Steuern 756 +3% 6 733 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 730 Ergebnis je Aktie 4,99 +6% 9 4,71 Schaden-Kosten-Quote* 94,2 -- 3 93,9 -* Rückversicherung

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Tom Tailor Holding SE, Ergebnis 1H

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:55 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1H

11:00 DE/Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC),

PK zur Tarifsituation bei Ryanair

18:15 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

23:00 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 12:00 CZ/Auktion zinsvariabeler Anleihen mit Fälligkeit April 2023 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Fälligkeit September 2025 im Volumen von max. 6 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.859,60 0,00 Nikkei-225 22.642,39 -0,09 Schanghai-Composite 2.771,21 -0,29 DAX 12.648,19 0,40 DAX-Future 12.656,00 0,47 XDAX 12.662,40 0,46 MDAX 26.789,11 -0,38 TecDAX 2.927,63 -0,37 EuroStoxx50 3.504,37 0,60 Stoxx50 3.152,44 0,62 Dow-Jones 25.628,91 0,50 S&P-500-Index 2.858,45 0,28 Nasdaq-Comp. 7.883,66 0,31 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,02% -23

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,41 -0,02 USA 2 Jahre 2,67 2,67 0,78 USA 10 Jahre 2,97 2,98 0,56 Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird mit einer gut behaupteten Handelseröffnung erwartet. IG sieht den Index am Morgen bei 12.666 Punkten nach einem Schlusskurs bei 12.648 am Vortag. Den Grund liefern die Kursgewinne an der Wall Street sowie die leicht gestiegenen Rosikobereitschaft. Für leichten Gegenwind dürfte dagegen der Euro sorgen, der über Nacht über die Marke von 1,16 Dollar sprang. Im Fokus dürfte einmal mehr die Berichtssaison stehen. Weiterhin schwelt im Hintergrund aber der Handelsstreit zwischen den USA und China. Über Nacht hat US-Präsident Donald Trump für den 23. August weitere Strafzölle auf Importe aus China angekündigt.

Rückblick: Fester - Stützend wirkten die deutschen Produktionsdaten für Juni, die nicht so schlecht wie befürchtet ausfielen. Zudem gab es keine neuen schlechten Nachrichten zum Handelsstreit. Gute Quartalszahlen der Automobilzulieferer Schaeffler (+8,3 Prozent) wie auch Elringklinger (+4,8 Prozent) verbesserten das Sentiment für den Sektor, für den Subindex der europäischen Automobilwerte ging es um 0,9 Prozent nach oben. Bei den Banken überzeugte Unicredit (+2,9 Prozent) mit einem über den Erwartungen liegenden Nettogewinn und deutlich geringeren notleidenden Krediten. Pandora stürzten in Kopenhagen um 24,4 Prozent ab, nachdem der Schmuckeinzelhändler den Umsatz- und Margenausblick gesenkt hatte. Moeller-Maersk legten nach der Gewinnwarnung der Reederei um 6,4 Prozent zu. Die Prognosesenkung sei erwartet worden, hieß es. Derweil stieg die Rendite zehnjähriger türkischer Staatsanleihen erstmals über 20 Prozent. Die Türkei leidet unter einer Vertrauenskrise. Präsident Erdogan hat klargestellt, dass er kein Freund höherer Zinsen ist. Die Anleger zweifeln an der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Für Commerzbank ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 1,5 Prozent nach unten. Die Anleger schienen sich an der Qualität der Zahlen zu stören. Gleichzeitig rücke immer mehr der DAX-Rauswurf ins Blickfeld, wie es hieß. Die Zahlen der Deutschen Post (+3,8 Prozent) überzeugten nicht in Gänze. Bedeutsamer sei aber die Botschaft, dass die Probleme im Paket- und Postgeschäft (PeP) mit einem gezielten Plan angegangen würden, so Berenberg. Die Geschäftszahlen von Beiersdorf (-0,7 Prozent) fielen zwar leicht besser aus als vorhergesagt. Den Ausblick habe Beiersdorf aber "nur zur Hälfte" hochgenommen, da nur die Umsatzprognose erhöht worden sei. Dies könnte Diskussionen über Margendruck aufkommen lassen, so Händler. Laut Baader zeigten die Zahlen von SGL (+12,7 Prozent), dass sich das Unternehmen weiter in einer Übergangsphase befinde. Allerdings verbessere sich die operative Gewinnentwicklung. Für eine Erleichterungsrally sorgten die Geschäftszahlen von Wacker Neuson (+9 Prozent). Die Aktie von Zalando verlor 5,6 Prozent. Im Handel wurde auf den schwachen Umsatz verwiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von K+S hat auch nach der Schlussglocke kaum auf starke Geschäftszahlen von US-Mitbewerber Mosaic reagiert. Der Düngemittelhersteller hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen. Zudem geht der Konzern von einer starken Nachfrage in den USA und Brasilien aus. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde angehoben. Die Geschäftszahlen waren allerdings im Xetra-Handel bereits bekannt. K+S wurden bei Lang & Schwarz 0,2 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Fester - Die positiv verlaufende US-Berichtssaison hat die Wall Street angeschoben. Dagegen wurde der weiterhin schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China von den Investoren weitgehend ausgeblendet. Zudem nähert sich der S&P-500 seinem Rekordstand von Ende Januar an und lag nur noch 0,5 Prozent unter dieser Marke. Mit einem Tweet über einen möglichen Rückzug des Elektroauto-Herstellers Tesla von der Börse hat Gründer Elon Musk für Aufregung gesorgt. Der Börsenrückzug könne zu 420 US-Dollar je Aktie erfolgen, lautete ein Tweet von Musks Account. Die Tesla-Aktie legte mit den Spekulationen deutlich zu, wurde zwischenzeitlich aber vom Handel ausgesetzt. Eine viertel Stunde vor dem Ende wurde die Aktie dann wieder gehandelt und schloss schließlich mit einem Plus von 11 Prozent bei 379,56 Dollar. Nach Aussage von Musk in einem Memo an die Mitarbeiter, das auf die Webseite des Unternehmens gestellt wurde, gibt es allerdings noch keine finale Entscheidung über einen möglichen Rückzug von der Börse.

Staatsanleihen waren angesichts der festeren Aktienmärkte dicht an ihren Allzeithochs nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Titel stieg um 4 Basispunkte auf 2,98 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1624 +0,2% 1,1597 1,1595 EUR/JPY 129,34 +0,1% 129,17 128,92 EUR/CHF 1,1554 +0,0% 1,1551 1,1535 EUR/GBR 0,8971 +0,1% 0,8964 0,8950 USD/JPY 111,27 -0,1% 111,38 111,18 GBP/USD 1,2957 +0,1% 1,2938 1,2955 Bitcoin BTC/USD 6.530,24 -3,6% 6.771,24 7.117,21

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der ICE-Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach der jüngst positiven Entwicklung. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,1609 Dollar. Dieses Niveau konnte jedoch nicht ganz behauptet werden. Im späten US-Handel ging die Gemeinschaftswährung mit 1,1599 Dollar um, nach 1,1555 Dollar am Vortag. Am Morgen zieht die Gemeinschaftswährung weiter an und springt über die Marke von 1,16 Dollar.

