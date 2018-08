Herr Hess, Herr Werner, sie machen so kurz nach dem Technology Day einen entspannten Eindruck. Wie fällt denn ihr Resümee aus? Manfred Werner: Wir freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich 400 Leute auf den Weg nach Kempten ins Allgäu machen. Offensichtlich haben wir mit unseren Themen einen Nerv getroffen. Codesys ist ja nicht irgendein Engineeringsystem. Dementsprechend sind die Automatisierer sicher neugierig, wenn es einen Ausblick auf die kommende Technologieversion 4 von Codesys gibt. Manfred Werner: Die aktuelle Version ist Codesys 3.5 - und diese Version werden wir noch sehr lange weiterführen. Um neue Basiskonzepte wie Webtechnologien zu nutzen, braucht es keine Version 4.0. Eine komplett neue Version würde ja in der Regel mit Kompatibilitätsbrüchen einhergehen. Darauf können wir in diesem Fall verzichten. Sind Webtechnologien eine Anforderung aus dem Markt? Und was verstehen Sie konkret darunter? Manfred Werner: Die neuen Möglichkeiten des Codesys Automation Servers, über den wir später noch sprechen, werden vom Markt gefordert. Dasselbe gilt für eine erweiterte Bedienung über Webtechnologien. Unsere Webvisualisierung haben wir bereits seit fünf Jahren etabliert. Sie erfährt nun eine deutliche Erweiterung, unter anderem um HTML 5. Auch Webelemente anderer Anbieter können künftig eingebunden werden. Dieter Hess: Das gesamte User Interface des Automation Servers ist als Web-Interface ausgeführt. In Zukunft wird sich auch das Engineering in Richtung Webtechnologie entwickeln. Für ein etabliertes System ist das ein neuartiger Ansatz mit vielen handfesten Vorteilen. Skizzieren Sie doch bitte diese Vorteile. Manfred Werner: Eine Steuerung über Webtechnologien zu programmieren, hat erhebliche Vorteile, bei der Projektierung, Archivierung und Wartung; ebenso für geplante Erweiterungen. Denn es handelt sich ja nicht nur um eine Implementierungstechnologie. Der Einsatz von Webtechnologien ermöglicht auch neue interessante Use Cases, etwa kleine Änderungen oder Umverdrahtungen per Tablet. Und wir sehen die Chance, diese Web-Programmierung ohne einen Technologiebruch zum bisherigen Desktop-orientierten Engineering zu realisieren. Erste Entwicklungen in diese Richtung haben wir bereits gestartet und auf dem Technology Day vorgestellt. Wie sehen die ersten Schritte aus? Dieter Hess: ...

