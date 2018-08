function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Nach einer langen Dürreperiode sind die Kurse am Aktienmarkt in Japan wieder deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr erreichte der Nikkei 225 erstmals seit sehr langer Zeit wieder ein neues Mehr-Jahres-Hoch, wenn auch nicht sein Allzeithoch.Wie lange lag der Nikkei 225 unter seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...